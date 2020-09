Homem ameaça mãe e exige dinheiro para álcool e droga

Um homem, de 31 anos, foi detido esta segunda-feira pelo crime de violência doméstiva, em Valongo.



Segundo nota avançada pelo Comando Territorial da GNR do Porto, os militares da Guarda apuraram que o suspeito, habitual consumidor de substâncias estupefacientes e bebidas alcoólicas terá "injuriado e ameaçado a vítima, sua mãe de 54 anos, exigindo-lhe dinheiro para satisfazer a sua dependência", lê-se.





Esta é a segunda vez que homem é detido por este crime: a primeira vez foi em janeiro de 2020.O detido, com antecedentes criminais por resistência e coação sob funcionário, ameaça, dano agravado e tráfico de estupefacientes, foi presente, esta terça-feira a primeiro interrogatório judicial no Tribunal de Instrução Criminal do Porto, "onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, afastamento da residência da vítima, proibição de a contactar por qualquer meio, proibição de se aproximar dos locais habitualmente frequentados por esta e obrigação de se apresentar semanalmente no posto policial da sua área de residência".