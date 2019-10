Atirador em fuga lança o pânico em Sintra

Estava em fuga desde o passado domingo, dia 13, altura em que fez as primeiras vítimas, em Belas, Sintra. No interior de uma viatura, o homem de 22 anos escolhia os alvos ao acaso e disparava indiscriminadamente.Cinco pessoas acabaram por ser vítimas do atirador, que foi apanhado na quarta-feira à noite em Monte Abraão pelos agentes da PSP. Ao seu lado estava um outro jovem, que foi também detido.Na quarta-feira à noite, a PSP recebeu informação acerca do atirador e foi no seu encalço. Os agentes cercaram a zona onde fora visto e atuaram armados e protegidos por coletes balísticos. Acabou detido.Pouco tempo depois, os agentes recebiam a informação de que um jovem e uma mulher tinham escapado aos tiros disparados com uma caçadeira. No domingo, três rapazes não tiveram a mesma sorte - foram atingidos com disparos de caçadeira e tiveram de receber tratamento médico no Hospital Amadora-Sintra.De acordo com as vítimas, o atirador passou por eles, pelas 22h00, e disse apenas: "Deixem-se estar" e disparou. No carro foram encontradas várias mudas de roupa e a arma foi recuperada.Foram encontradas várias mudas de roupa na bagageira da viatura do atirador, o que leva os agentes a pensar que este homem pode estar envolvido em assaltos à mão armada, principalmente naquela zona.Os jovens que foram atingidos no passado domingo registaram a matrícula do atirador e por isso foi mais fácil para a PSP atuar. No entanto, como se tratou de um caso em que foram usadas armas de fogo, a investigação do caso foi entregue à Polícia Judiciária de Lisboa.