"Deixem-se estar!": atirador dispara dentro de carro e fere três jovens

Três jovens, de 17, 18 e 19 anos, foram atingidos com disparos de caçadeira feitos a partir de um carro em andamento, domingo à noite, numa paragem de autocarros no centro de Belas, Sintra. As vítimas foram levadas em dois carros particulares para o Hospital Amadora-Sintra. Tinham ferimentos em várias zonas do corpo, mas ontem à tarde não corriam perigo de vida.De acordo com as próprias vítimas, que asseguram que não estavam a cometer qualquer crime, o atirador - que conhecem pelo nome e estaria sozinho - chegou pelas 22h00 ao local, na avenida General Humberto Delgado, e anunciou: "Deixem-se estar!".De seguida, entrou num carro, pegou numa caçadeira, arrancou e, ao passar pelos três jovens, efetuou vários disparos. Segundo fonte policial, "as vítimas foram atingidas em várias partes do corpo". Mas os bombeiros, situados a poucas centenas de metros, não foram chamados.Os três jovens foram levados em dois carros particulares para as urgências do Hospital Amadora-Sintra. Foram deixados à porta e os condutores arrancaram em seguida.Só quando os atingidos deram entrada na unidade hospitalar é que a PSP - que tem um posto nas urgências - soube dos tiros. Conseguiu, ainda assim, registar a matrícula dos carros, que estiveram brevemente parados no estacionamento.O caso foi comunicado pela meia-noite ao piquete da Polícia Judiciária de Lisboa, que investiga. Também equipas da PSP estavam esta segunda-feira a tentar recolher informação.