PSP dispara e trava agressão à pedrada em estação de comboios da Linha de Sintra

Uma mulher, que apareceu no mesmo hospital para receber tratamento médico por ter sido esfaqueada numa mão, e um casal que sofreu agressões físicas, e também foi tratado no mesmo local.



Pormenores

PSP tem dois anos de serviço

O polícia de Queluz que foi apedrejado na cabeça junto à estação de Queluz/Belas tem apenas cerca de dois anos de serviço.



Restrição levantada

O corte total da circulação ferroviária na Linha de Sintra durou cerca de meia hora, por decisão conjunta da PSP e da REFER. Só após estarem reunidas as condições de segurança, é que a circulação foi reposta.



Festa recebe centenas

Centenas de pessoas dos concelhos da Amadora, Sintra e Loures participaram na ‘assada’ do Monte Abraão.

A PSP foi este domingo obrigada a efetuar vários disparos de arma de fogo para o ar, para travar uma agressão à pedrada a vários efetivos desta força de segurança, junto à estação da CP de Queluz/Belas, no concelho de Sintra.Um agente da esquadra de Queluz foi, ainda assim, atingido na cabeça com uma pedra, e precisou de receber tratamento hospitalar.A polícia foi chamada a intervir pelas 23h00 de sábado, quando mais de uma centena de pessoas chegaram a esta estação, ao que tudo indica de comboio e através da via férrea.O grupo terá vindo de Monte Abraão, onde participou numa festa que juntou pelo menos 500 pessoas. Desconhecem-se os motivos que levaram os participantes nesta ‘assada’ (nome pelo qual foi batizada esta celebração, combinada através das redes sociais), a entrar em conflito.À chegada da PSP à estação de Queluz/Belas, de imediato começou uma chuva de pedradas sobre os agentes. Em conjunto com a REFER, a polícia considerou haver perigo para os utentes da Linha de Sintra, e para a segurança das instalações, e por isso ordenou a interrupção da circulação de comboios.Foi possível identificar pelo menos dois autores dos apedrejamentos ao efetivo policial.Segundo o comissário Tiago Mota, da PSP, disse ao, ambos foram notificados para se apresentarem, esta segunda-feira de manhã, ao Tribunal de Sintra. Vão responder pelos crimes de agressão a agentes da autoridade.O comissário Tiago Mota explicou ainda que só quando o agente ferido foi ao Hospital Amadora-Sintra receber tratamento médico, é que a PSP percebeu que existiam mais três feridos resultantes desta rixa.