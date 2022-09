Os conflitos antigos levaram Alberto Teixeira, de 53 anos, a matar o sogro, de 81, em Serzedo, Vila Nova de Gaia. Esmagou-lhe o crânio com um pedra de 15 quilos e esfaqueou o idoso nove vezes. O crime ocorreu há precisamente um ano e esta quarta-feira, no início do julgamento, o homicida ficou calado.









