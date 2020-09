Um autocarro avariou esta quarta-feira numa passagem de nível na Covilhã tendo colocado em perigo 57 crianças e cinco adultos. De acordo com o que oapurou através de relatos de passageiros, o motorista pediu que as pessoas se mobilizassem para as portas de saída calmamente e saiu do veículo.Percorreu então a linha ferroviária durante várias dezenas de metros e mandou parar o comboio que seguia já em direção ao autocarro. O ato heróico do condutor foi bem sucedido e o comboio parou antes de abalroar o autocarro.Algumas destas crianças, que se dirigiam para a escola, entraram mesmo em pânico e foi com a ajuda de cinco adultos presentes no autocarro que todas foram retiradas.