No Brasil surgem mais pormenores sobre o crime que vitimou o ator Jeff Machado, assassinado e esquartejado, com o corpo ocultado numa arca no Rio de Janeiro, morte pela qual o produtor de nacionalidade portuguesa Bruno Rodrigues é procurado. Na presença do português, a vítima foi convidada e entrou num filme pornográfico no dia em que foi morto, no final de janeiro.









