Ator pornográfico mata homem como "um ninja"

Fábio Araújo, ator de filmes pornográficos, admitiu esta quinta-feira, no Tribunal de Viana do Castelo, que desferiu uma facada em Vítor Coimbra, em dezembro do ano passado.



Alegou, no entanto, que não tinha intenção de matar. Também Carlos Ferraz, que é tido como cúmplice, foi ouvido. Disse que não se apercebeu do momento da facada e relatou que, já após o crime, Fábio fez algumas revelações.





"Ele disse que parecia que estava a matar um porco, que parecia um ninja", afirmou Carlos.

Fábio, de 29 anos, contou aos juízes que no dia do crime ele e Carlos foram a casa de um homem, na Areosa, Viana do Castelo, para o confrontar, uma vez que aquele mandava mensagens de cariz sexual para as namoradas de ambos. Este homem saiu da casa e envolveu-se em confrontos com Carlos.

"Vi depois outro homem com um capuz a sair, puxei-o e ele deu-me um soco. Quase caí ao chão e nessa altura ouvi alguém a dizer: ‘vou matar este gajo’. Foi aí que peguei na faca, fiz um gesto para o lado esquerdo e senti que toquei em alguma coisa. Fiquei com o cabo da faca na mão", disse Fábio, que está preso. "Eu não queria tirar a vida a ninguém", acrescentou.

Estecm arguido disse também que só soube da morte de Vítor horas mais tarde. Esta quinta-feira registaram-se alguns confrontos físicos entre os familiares da vítima e Carlos Ferraz, que está em prisão domiciliária. Foi necessário pedir reforço policial. Vítor, de 22 anos, deixou três filhos bebés.