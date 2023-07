Depois de ter enganado mais de 60 pessoas de norte a sul com castings em que prometia carreiras de sonho no mundo da televisão, moda e representação, a atriz Inês Nunes resolveu começar uma vida nova, longe de Portugal. Agora vive em Itália com a namorada Marija Silov, que é modelo. Nas redes sociais já partilharam momentos de felicidade, em Bérgamo.









