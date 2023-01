Matilde Reymão, atriz de 22 anos e vedeta da ficção da TVI, foi uma das vítimas de um gang de assaltantes que atacou, no concelho de Cascais, pelo menos uma dezena de residências na noite de Passagem de Ano. A jovem usou esta quarta-feira a conta pessoal do Instagram para, em pranto, revelar que foram furtadas várias joias da casa da mãe no Alto dos Gaios, Estoril, entre as quais um anel de "especial valor sentimental" e que pertencia à avó, falecida em junho de 2022.









