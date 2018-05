Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela e deixa homem em coma após "divergências de trânsito"

Suspeito de homícidio tentado foi detido pela Polícia Judiciária.

14:59

Um homem de 34 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) devido à suspeita do crime de "homicídio na forma tentada", após um "desentendimento" por "questões de trânsito" na Trofa, distrito do Porto, revelou esta quarta-feira aquela força policial.



Em comunicado, a PJ explica que "os factos ocorreram no dia 27 de abril, em São Romão do Coronado, Trofa, quando o suspeito, "aproveitando o facto de o ofendido ter saído da sua viatura, terá dirigido intencionalmente o veículo na sua direção, atingindo-o com gravidade e colocando-se de imediato em fuga".



"A vítima, politraumatizada, correu perigo de vida, permanecendo desde o dia dos factos em estado de coma", acrescenta a PJ.



Segundo aquela força policial, o episódio aconteceu "na sequência de um desentendimento entre o suspeito e o ofendido, motivado por questões de trânsito".



A PJ indica ainda que o detido, um feirante de 34 anos, tem "antecedentes criminais pela prática de crimes de ofensas à integridade física qualificada e de resistência e coação sobre funcionário".