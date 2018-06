Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Atropela própria mulher ao fazer manobra com o carro

Vítima ficou ferida com gravidade em Santa Maria da Feira.

Por A.S.M. e F.M. | 08:07

Uma mulher, de 60 anos, ficou ferida com gravidade, durante a tarde deste domingo, depois de ter sido atropelada acidentalmente pelo marido à porta de sua casa na travessa Fonte do Monte, em Argoncilhe, Santa Maria da Feira.



Ao que tudo indica o acidente ocorreu quando o homem estava a fazer uma manobra com o carro. Não se terá apercebido da presença da mulher, que acabou atropelada. A vítima foi socorrida no local pelos Bombeiros de Lourosa e transportada para o hospital.



O alerta chegou aos bombeiros pelas 14h40.