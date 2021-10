Dois homens que faziam trabalhos de manutenção na A2 foram atropelados esta terça-feira de manhã por um automóvel. O acidente, apurou o CM junto de fontes da GNR e dos bombeiros, ocorreu quando os trabalhadores estavam a terminar o turno e procediam à desmontagem da sinalização que alertava os condutores para a presença de pessoas na via, ao km 17 do sentido Norte-Sul, na zona do Seixal.