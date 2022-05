Linha do Douro com perturbações após atropelamento mortal em Valongo

Um homem com cerca de 40 anos foi colhido por um comboio e morreu, esta manhã, entre os apeadeiros de Cabeda e Susão, no concelho de Valongo. A CP confirma que a colhida de uma pessoa está a provocar perturbações na circulação ferroviária, naquele troço da Linha do Douro. As autoridades estão no local.

O alerta foi dado por volta das 11h00. Para o local foram os Bombeiros de Valongo, a equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Valongo e a equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Hospital de S. João, que já não conseguiram salvar a vida da vítima. Também no local estão elementos da Infraestruturas de Portugal.

As circunstâncias em que ocorreu o atropelamento ferroviário estão a ser apuradas.