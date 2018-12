Atropelamento mortal corta comboios na Linha de Sintra

Não está, para já, esclarecida a forma como ocorreu o acidente mortal.

Um homem com cerca de 35 anos foi atropelado mortalmente por um comboio na manhã deste sábado na estação da CP da Amadora.

O acidente ocorreu pelas 9h42 e obrigou ao corte da circulação nos dois sentidos da Linha de Sintra até às 11h00. No local estiveram os bombeiros da Amadora e a PSP, mas já nada havia a fazer para salvar a vítima e o óbito foi declarado no local. O corpo foi recolhido para a morgue do Instituto Nacional de Medicinal legal para ser autopsiado.

