Um atropelamento na A1, perto de Santa Iria da Azóia, causou a morte de um homem de 42 anos.O acidente ocorreu no quilómetro 7, quando a vítima saiu da viatura onde seguia e acabou por ser colhida por um veículo ligeiro. Os bombeiros de Alverca e a GNR permanecem no local.A circulação no sentido Lisboa-Porto está condicionada.