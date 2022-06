Um morto e um ferido em colisão na A1

Uma mulher, de 70 anos, morreu esta quinta-feira de manhã numa colisão entre dois carros ocorrida na A1, no sentido Sul-Norte, junto a Santa Iria da Azoia, Loures. Deste acidente, que originou o capotamento do veículo onde seguia a vítima mortal, resultou ainda um ferido ligeiro, que recebeu assistência médica no local, não sendo necessária a sua hospitalização.O acidente levou ao corte de trânsito na zona durante cerca de duas horas, provocando longas filas, sendo mais tarde iniciada a circulação condicionada a apenas uma via. O alerta foi dado perto das 08h30 e no local estiveram meios dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, Divisão de Trânsito da GNR e Brisa e, ainda, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Hospital de Loures.