Duas pessoas morreram e três ficaram em estado muito grave na sequência do despiste de uma carrinha monovolume perto das portagens de Santarém da Autoestrada do Norte (A1), pelas cinco horas da manhã desta quarta-feira. As vítimas mortais tinham 20 e 27 anos e eram de nacionalidade romena. Os ocupantes da viatura eram todos operários da construção civil, da Europa de Leste, que seguiam da zona de Lisboa para trabalhar em Abrantes.









