Despiste de carro corta circulação na Linha do Vouga em Paços de Brandão

A Linha do Vouga está cortada este domingo após o despiste de um carro que caiu em cima dos carris cerca das 7h30, em Paços de Brandão, Santa Maria da Feira.Duas pessoas sofreram ferimentos leves, uma delas foi transportada para o Hospital de São Sebastião.Não são conhecidas as circunstâncias do acidente.O veículo encontra-se nos carris. Aguarda-se a chegada de uma grua para efetuar a sua remoção.Em atualização