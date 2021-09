O presidente da Câmara de Vila Verde garantiu esta segunda-feira, na primeira sessão do julgamento, em Braga, não saber quem era o dono da empresa que comprou os 51% da escola profissional detida pelo município. António Vilela é acusado de ter “urdido um esquema”, juntamente com mais dois arguidos, para entregar a escola ao então dirigente do estabelecimento de ensino, João Luís Nogueira, também arguido neste processo.









O negócio, que segundo os cálculos da PJ de Braga terá lesado o município em quase um milhão de euros, senta ainda no banco dos réus o deputado do PSD Rui Silva, vice-presidente da autarquia na altura e membro do júri do concurso.