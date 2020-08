Autocaravanismo selvagem multado na Costa Vicentina

A GNR de Portimão instaurou 91 autos de contraordenação resultantes de campismo, autocaravanismo selvagem e estacionamento ilegal em locais não permitidos no âmbito de uma operação desencadeada esta quinta-feira de manhã na Costa Vicentina.Os militares aplicaram ainda mais 25 multas por incumprimento do regulamento de sinalização de trânsito. A operação, que decorreu entre as 08h00 e as 13h00, foi realizada em coordenação com a Direção Regional da Conservação da Natureza e das Florestas do Algarve e com o Serviço Municipal de Proteção Civil da Câmara de Aljezur, tendo envolvido 22 elementos.Para a GNR, tanto o campismo como o autocaravanismo selvagem constituem "um problema identificado há muito e que constitui fator de destruição de habitats, alguns deles protegidos, além de representar uma ocupação ilegal da qual resulta uma degradação dos locais utilizados por deposição descontrolada de resíduos que se espalham pelos locais ocupados indevidamente". Perante esta situação, a GNR sublinha que "estas ações de fiscalização têm como objetivo desincentivar práticas ilegais e fortemente degradadoras de uma área de elevado valor natural mas também turístico".