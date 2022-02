Oito pessoas ficaram este domingo feridas em sequência do embate entre um autocarro da empresa TST e uma casa, no Montijo.

O acidente ocorreu pelas 17h17, na rua Conde Passo Vieira.

Para o local foram mobilizados 12 veículos e 24 operacionais, dos bombeiros e PSP do Montijo. Está ainda no local a Viatura Médica do Hospital do Barreiro.

Os feridos estão a ser assistidos no local e conduzidos ao Hospital do Barreiro.

Não há registo de feridos graves.