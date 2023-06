Autocarro que transportava 57 pessoas arde em Guimarães

Um autocarro que transportava 57 pessoas vindas de Lisboa ardeu por completo na madrugada desta quarta-feira na variante de Creixomil, em Guimarães.O alerta foi dado às 4h32, sendo que quando os bombeiros chegaram ao local já os passageiros tinham saído todos em segurança. Não há registo de feridos.O incêndio ocorreu no sentido Famalicão/ Guimarães, sendo que os passageiros tinham precisamente como destino esta última cidade. O autocarro estava já tomado pelas chamas à chegada dos meios de socorro.Os bombeiros de Guimarães estiveram no local com duas viaturas e seis operacionais, tendo as operações sido concluídas perto das 06h45.