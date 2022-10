Carro colide com automotora em Santa Maria da Feira

Um carro colidiu com uma automotora, esta sexta-feira, na passagem de nível do Cavaco, na freguesia de Santa Maria da Feira, e feriu duas pessoas. O acidente aconteceu pelas 15h42.A passagem de nível encontra-se sinalizada e, ao que tudo indica, os ocupantes da viatura não terão respeitado a sinalização e terão sido abalroados pela automotora.Apesar do susto, as vítimas sofreram ferimentos ligeiros. Os ocupantes do automóvel foram transportados para o hospital local e a linha ferroviária encontra-se cortadaNo local estiveram os Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira e a PSP da Feira.