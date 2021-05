A mãe, uma gestora de 40 anos, ainda não foi ouvida pelas autoridades porque não está em condições para que tal seja feito. Continua em estado de choque, não é capaz sequer de descrever o que aconteceu no dia em que se esqueceu da filha de dois anos no carro. Maria Pilar morreu por asfixia, diz agora a autópsia, que confirma que a menor sofreu um golpe de calor. As temperaturas no interior no veículo, onde esteve fechada ...