Autópsia explica morte de homem dentro de hotel em Braga

Apenas a autópsia realizada ao corpo do belga de 29 anos encontrado morto no quarto de um hotel, em Braga, na terça-feira à noite, pode esclarecer as causas da morte.A Polícia Judiciária de Braga mantém em aberto todas as hipóteses, sendo certo, para já, que as primeiras perícias realizadas no local não apontam para um cenário de homicídio.Filho de mãe belga e pai holandês, estava hospedado no hotel desde o dia anterior. Tinha chegado à cidade de Braga há cerca de uma semana para um tratamento de desintoxicação de droga.Ao que oapurou, terá gastado, porém, durante essa semana, várias centenas de euros em produtos estupefacientes.Foi uma funcionária da limpeza do BB Hotel (antigo Hotel de Lamaçães), localizado na avenida D, João II, em Nogueiró, que encontrou o hóspede já sem vida, prostrado na cama. Junto ao cadáver havia diversos comprimidos e substâncias tóxicas. Foi dado, de imediato, o alerta às autoridades.A equipa médica do INEM atestou o óbito no local, mas a existência de sangue na cama levou a GNR a acionar a Polícia Judiciária de Braga.Os inspetores fizeram perícias ao corpo e não detetaram sinais de violência. Recolheram as substâncias, que servirão agora para comparar às possíveis substâncias detetadas na autópsia. Esta quarta-feira, os responsáveis do hotel não quiseram prestar esclarecimentos.A maior parte dos hóspedes não se apercebeu sequer do sucedido.