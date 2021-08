Português autor de massacre no Brasil dá aulas fora da cadeia

Joaquim Mendes, Manuel Barros e Joaquim Martins, de Pombal, em Leiria, Vítor Martins, de São Brás de Alportel, Joaquim Pestana, do Seixal, e António Rodrigues, de Ourém, foram as vítimas do massacre de Fortaleza, no Brasil, no ano de 2001. Os seis empresários foram agredidos, torturados a tiro e enterrados vivos na praia do Futuro. O mandante do crime, Luís Miguel Militão, também ele português, natural do Barreiro, está a apenas três anos de ser libertado - embora num regime semiaberto. A partir de 2024 passará os dias em liberdade e as noites na cela de uma cadeia. A partir de 2031 a vida atrás das grades ficará para trás. Estará à solta.O assassino, agora com 51 anos, garante que não quer voltar a Portugal e só quer ser esquecido. Na próxima terça-feira, dia 24, faz 20 anos que as seis vítimas foram encontradas pelas autoridades, depois de vários dias de aflição para as famílias.