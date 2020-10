Autoridades apanham 29 produtores de droga no Algarve

Um total de 569 plantas de canábis foram apreendidas pela GNR na região algarvia, desde o início do corrente ano. Segundo oapurou junto do Comando de Faro, no mesmo período os militares detiveram 27 indivíduos que se dedicavam ao cultivo daquela planta, tendo identificado mais dois. São todos suspeitos de tráfico de estupefacientes.Tal como onoticiou, a última apreensão de canábis feita no Algarve ocorreu na passada terça-feira, na zona da Mexilhoeira Grande. O Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da GNR de Portimão apreendeu 17 plantas de canábis e ainda 78 gramas de liamba, já seca e pronta a ser comercializada. Foi ainda detido o dono das plantas, um homem de 58 anos. A canábis encontrava-se num terreno anexo à habitação do suspeito. A detenção resultou de uma denúncia e os factos foram já comunicados ao Tribunal de Portimão.No dia 22 de setembro, o NIC de Portimão da GNR deteve outro homem, de 71 anos, pelo cultivo de estupefacientes, em Aljezur. Neste caso, os militares deram cumprimento a dois mandados de busca domiciliária e apreenderam uma plantação de canábis com 70 plantas com cerca de 1,80 metros de altura. Foram ainda apreendidas 1650 doses de canábis, 19 seringas com óleo da planta, uma balança digital, três telemóveis e outro material. O suspeito já tinha sido detido pelas mesmas razões no dia 23 de julho, tendo então sido apreendidas 270 plantas.