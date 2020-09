Um homem de 71 anos foi detido pelo Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Portimão da GNR, pela segunda vez, por cultivo de canábis na sua casa, na zona de Aljezur.





Após o cumprimento de dois mandados de busca, os militares do NIC da GNR apreenderam 70 pés de canábis, 1650 doses de canábis, 19 seringas com óleo de canábis, uma balança digital, três telemóveis e vários materiais para o embalamento do produto estupefaciente. A operação contou com um reforço de militares do Subdestacamento de Controlo Costeiro de Aljezur.