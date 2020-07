GNR detém oito pessoas na Lousã por tráfico de droga

A GNR deteve oito pessoas, sete homens e uma mulher, com idades entre 25 e 39 anos, na Lousã, por suspeita de tráfico de estupefacientes no distrito de Coimbra, foi anunciado esta terça-feira.

O Comando Territorial da GNR de Coimbra refere em comunicado enviado à agência Lusa que os suspeitos foram detidos hoje de madrugada, através do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) da Lousã.

Segundo a GNR, a investigação teve início em novembro de 2019 e culminou com o cumprimento de dois mandados de detenção e de 17 mandados de busca, sete buscas domiciliárias e dez em veículos.

No cumprimento dos mandados de busca, os militares apreenderam 2.444 doses de haxixe, 32 doses de folha de canábis, três plantas canábis, uma caçadeira calibre 12, um veículo, um bastão extensível, dez telemóveis, sete navalhas, seis moinhos, três balanças de precisão, três petardos, 1.559 sacos herméticos e 1.275 euros.

A operação desenvolvida pelo NIC da Lousã contou com o reforço da Unidade de Intervenção do Destacamento de Intervenção de Coimbra e de militares da estrutura da Investigação Criminal do Comando de Coimbra e de militares dos Postos Territoriais.

Os detidos vão ser hoje presentes ao Tribunal Judicial de Coimbra para primeiro interrogatório e aplicação de eventuais medidas de coação, indica a fonte.