Autoridades investigam aparecimento de corpo de mulher em riacho de Felgueiras

As autoridades policiais estão a investigar o aparecimento do corpo de uma mulher aparentando 70 anos num riacho da localidade de Pedreira, no concelho de Felgueiras, disse esta à Lusa fonte dos bombeiros.

O óbito foi confirmado pela equipa da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Guimarães.

Segundo a fonte, militares da GNR e elementos da Polícia Judiciária deslocaram-se ao lugar da Vinha, nas proximidades da Ponte de Linhares, onde foi registada a ocorrência, às 07h42.

No local, no distrito do Porto, estiveram 15 operacionais e seis viaturas.