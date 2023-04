As autoridades portuguesas começaram uma verdadeira guerra contra o narcotráfico ao largo da costa Sul. Quase todas as semanas são realizadas operações em alto mar, para impedir que as lanchas carregadas de haxixe cheguem às praias do Algarve.



A CMTV acompanhou uma das operações desenvolvidas pela Autoridade Marítima Nacional, Marinha e Força Aérea e um exercício para treinar a forma de abordagem a uma lancha suspeita com traficantes em alto mar.









