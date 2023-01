Autoridades procuram identificar corpo em decomposição encontrado na Madeira

O cadáver encontrado na Madeira em avançado estado de decomposição, no sábado, é de um homem, indicou esta segunda-feira a PSP, referindo que foram desencadeados mecanismos para apurar a sua identidade e as circunstâncias da morte.

"Do exame feito no local não se verificou no imediato existirem indícios que pudessem fazer suspeitar de intervenção de terceiros, não sendo também possível indicar uma causa provável de morte", esclarece a autoridade policial em resposta escrita a questões colocadas pela Lusa.

O corpo foi encontrado no sábado de manhã, num terreno agrícola localizado junto a um miradouro, na Ribeira Brava, concelho da zona oeste da Madeira, durante uma operação de limpeza.

"Relativamente à identidade do cadáver não foi possível atestar a mesma por elevado estado de decomposição, apenas se sabendo de momento, que corresponde a um indivíduo do sexo masculino", refere a PSP.

A Polícia de Segurança Pública adianta que acionou as autoridades competentes, tendo o cadáver sido removido para o Gabinete de Medicina Legal, que em coordenação com Ministério Público irá desencadear os mecanismos para apurar a sua identidade e as circunstâncias da morte.