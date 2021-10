Autoridades procuram pescador de 66 anos desaparecido na ilha do Pico

Nas buscas estão empenhados elementos da Polícia Marítima, o navio NRP António Enes da Marinha Portuguesa, uma aeronave da Força Aérea, os Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico e uma equipa de operação de drones do Comando Operacional da Madeira, que se encontra de momento nos Açores.

As autoridades estão a efetuar buscas por um pescador de 66 anos que está desaparecido desde a noite deste sábado, na zona de S. Miguel Arcanjo, na ilha do Pico, nos Açores.As buscas estão a ser feitas com recurso a meios aéreos, por mar e por terra para tentar encontrar o homem.O alerta foi dado pela família às 6h30 deste domingo.Segundo a família, o homem saiu de casa para pescar este sábado pelas 20h00 e não regressou.