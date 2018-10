Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Autoridades resgatam banhista na praia de Vale dos Homens em Aljezur

Resgate foi feito com recurso a um helicóptero da Força Aérea Portuguesa.

Por Lusa | 20:57

As autoridades resgataram de helicóptero um homem de 52 anos que ficou isolado numa pedra devido à subida da maré na praia de Vale dos Homens, no concelho de Aljezur, distrito de Faro.



Em comunicado divulgado esta terça-feira, a Autoridade Marítima refere que o alerta, recebido ao início da tarde de segunda-feira, dava conta de um homem isolado num local que não era acessível por terra e cujo acesso por mar não apresentava segurança.



O resgate acabou por ter de ser feito com recurso a um helicóptero da Força Aérea Portuguesa, tendo o homem, que apresentava sinais de hipotermia, sido depois transportado de ambulância para o hospital em Portimão.



A operação foi coordenada pela Polícia Marítima de Lagos, em articulação com o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), tendo também estado envolvidos os Bombeiros de Aljezur.