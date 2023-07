Procurado nos Açores jovem suíço desaparecido desde sábado

As autoridades estão a tentar localizar, na ilha de São Miguel, nos Açores, um jovem de 27 anos, de nacionalidade suíça, que está desaparecido desde sábado, mas as buscas têm sido infrutíferas até ao momento, revelou esta sexta-feira fonte policial.

De acordo com o Comando Regional da PSP dos Açores, a polícia teve conhecimento no passado sábado, dia 15 de julho, de uma ocorrência de desaparecimento de um cidadão, de nacionalidade suíça, de 27 anos, que estaria a efetuar um trilho pedestre na zona da freguesia da Ribeira Quente, do concelho da Povoação, na ilha de São Miguel.

Num comunicado de imprensa, o Comando Regional da PSP revela que as diligências para tentar encontrar o jovem foram realizadas "de imediato", com buscas no terreno, em especial "nos trilhos pedestres existentes na freguesia da Ribeira Quente".

Ao longo dos dias, as buscas "foram abrangendo uma área cada vez maior", em colaboração com os Bombeiros Voluntários da Povoação e Polícia Marítima, "cujos operacionais prontamente auxiliaram a PSP na concretização das diligências", permitindo "uma atuação mais eficaz, através de buscas minuciosas realizadas no terreno e na orla costeira", descreve a polícia.

O Comando Regional da PSP dos Açores revela, ainda, que tem utilizado um drone nas buscas na zona da Ribeira Quente, um equipamento que voltou a usado.

"Não obstante a concretização das diligências, ainda não foi possível localizar este cidadão suíço", acrescenta o comunicado policial, solicitando que qualquer informação útil seja prontamente reportada numa esquadra da PSP.

A PSP alerta que a colaboração de civis "deverá cingir-se, precisamente, à partilha de informações", vincando que as diligências e buscas "só deverão ser materializadas unicamente por operacionais especializados".