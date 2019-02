Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Auxiliares salvam 22 idosos de fogo em centro de saúde

Incêndio em Condeixa-a-Nova começou em cama de utente.

Por Mário Freire | 08:56

O incêndio que deflagrou sábado num dos quartos da Casa da Saúde Rainha Santa Isabel - Irmãs Hospitaleiras, em Condeixa-a-Nova, obrigou a retirar 22 utentes, salvos por funcionárias da instituição. Quatro deles receberam assistência médica na unidade e uma, a que incendiou a roupa da própria cama, foi encaminhada para o hospital, por inalação de fumos.



O fogo "só não teve outras consequências, mais graves, graças à rápida intervenção das auxiliares", diz Fernando Gonçalves, comandante dos bombeiros de Condeixa-a-Nova.



Quando as equipas de socorro chegaram, a maior parte das pessoas já tinham sido retiradas da enfermaria em causa e concentraram-se no ponto de encontro definido no plano de emergência, desenhado em conjunto pelos técnicos da Casa da Saúde e a Proteção Civil municipal. O comandante dos bombeiros sublinhou a importância "de continuar a investir na formação em primeiros socorros e combate a incêndios, testada em simulacros feitos na instituição, que levou a que todos cumprissem com as medidas de autoproteção", adiantou.



"Facilitaram o nosso trabalho, uma vez que havia muito fumo em todo o piso e a espalhar-se por todo o edifício. Havia uma cama tomada pelo fogo que estava alastrar a outras duas e ao mobiliário do quarto, que foi rapidamente apagado por nós", reforça o comandante Fernando Gonçalves. Refira-se que a instituição tem quatro pavilhões isolados e acolhe cerca de 400 doentes psiquiátricos.