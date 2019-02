Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Quatro feridos em incêndios no distrito do Porto

Morador no Bonfim sofreu queimaduras nos braços, pernas e face.

Por Ana Silva Monteiro e Ágata Rodrigues | 09:51

Quatro pessoas ficaram feridas, este sábado, na sequência de dois incêndios, no Porto e em S. Mamede de Infesta, Matosinhos. Uma das vítimas sofreu ferimentos graves e foi transportada para o hospital.



O primeiro fogo ocorreu às 11h30, numa casa de uma ‘ilha’ no Bonfim, Porto. A habitação ficou destruída. O morador, de 40 anos, que na altura em que as chamas deflagraram estava a dormir, sofreu queimaduras nos braços, pernas e na face. Foi hospitalizado em estado grave. Uma vizinha foi assistida devido a inalação de fumo.



O segundo caso foi às 13h30, numa oficina automóvel em S. Mamede. Os dois proprietários, de 61 e 68 anos, foram socorridos no local pelo INEM. As chamas danificaram o espaço, mas não atingiram viaturas.