Avaria no Hospital de Faro gera polémica

O Hospital de Faro recebeu esta terça-feira o novo equipamento necessário para a reparação integral do sistema de ar condicionado do Bloco Operatório, que sofreu uma avaria na passada semana.Segundo a administração do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA), nenhuma cirurgia urgente deixou de ser realizada, mas o deputado social-democrata Cristóvão Norte veio esta terça-feira a público denunciar que mais de uma centena de operações foram canceladas."As cirurgias urgentes e emergentes foram realizadas através do apoio das duas salas operatórias instaladas no Bloco de Cirurgia de Ambulatório e em duas salas do Bloco Operatório Central, uma vez que, desde quinta-feira, foi possível recuperar parcialmente o equipamento de ar condicionado", garantiu esta terça-feira o CHUA.Através de um comunicado, a presidente do centro hospitalar, Ana Paula Gonçalves, garantiu que, "no âmbito deste plano de contingência foram realizadas cirurgias oncológicas e outras de caráter prioritário e programado". As intervenções cirúrgicas que foram consideradas "de caráter não urgente e passíveis de realização noutra data foram reagendadas".A posição do CHUA surgiu após o deputado Cristóvão Norte (PSD) ter denunciado o "cancelamento de mais de uma centena de cirurgias", incluindo de "doentes oncológicos que viram as suas cirurgias adiadas e sem data prevista para a realização". Segundo o centro hospitalar, essas informações "não correspondem à verdade".