Avaria obriga a reagendar cirurgias no Hospital de Faro

Uma avaria no sistema de ar condicionado do Bloco Operatório da unidade de Faro do Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA) obrigou ao reagendamento de algumas cirurgias consideradas não urgentes. Espera-se que a situação seja normalizada nos próximos dias."Soubemos do problema durante a madrugada desta quinta-feira e acionámos imediatamente o plano de contingência, que significa que as cirurgias que não podem ser adiadas foram transferidas para as salas de cirurgia do Serviço Ambulatório", confirmou aoAna Paula Gonçalves, presidente da administração, admitindo que quatro das oito cirurgias planeadas para esta quinta-feira tiveram de ser reagendadas.O facto de serem aparelhos industriais vão demorar algum tempo a arranjar, mas espera-se a resolução em breve.Duas das quatro salas do Bloco Operatório onde se fazem as cirurgias tiveram a temperatura normalizada durante o dia de quinta-feira. Espera-se que as outras duas estejam em funcionamento até, o mais tardar, quarta-feira.As salas chegaram aos 25 graus, temperaturas demasiado altas para se poderem realizar as cirurgias.