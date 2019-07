6 mil cirurgias adiadas até ao final da semana devido à greve

Milhares de consultas e cirurgias ficaram esta terça-feira por realizar no primeiro de dois dias de paralisação simultânea de médicos e enfermeiros.O protesto resultou no adiamento de "dezenas de milhares" de consultas médicas e cerca de 1500 operações não foram realizadas, de acordo com Roque da Cunha, secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), que convocou a paralisação.A estimativa aponta para que quase 6 mil procedimentos cirúrgicos fiquem por executar até sexta- -feira, quando chega ao fim a greve dos enfermeiros.O balanço feito pelo SIM indica que 80% dos médicos escalados para o dia de ontem aderiram à paralisação. Nos blocos operatórios a adesão fixou-se nos 85%, enquanto que nas consultas externas hospitalares 75% dos profissionais não se apresentaram ao serviço.Nos centros de saúde, a adesão global foi de 80%. Esta tarde, a Federação Nacional dos Médicos manifesta-se junto ao Ministério da Saúde.No primeiro de quatro dias de greve para os enfermeiros, a adesão foi de 75%, segundo o Sindicato Democrático dos Enfermeiros de Portugal.A ministra da Saúde, Marta Temido, adiantou, ainda durante a manhã de ontem, que as reivindicações de médicos e enfermeiros "não são suscetíveis de serem atendidas".A maioria dos portugueses (61%) não acredita num Serviço de Saúde melhor sem contratação de mais profissionais, revela um estudo ontem apresentado.– São declarados sempre que são convocadas greves na Saúde. Incluem todos os serviços de Urgência e Cuidados Intensivos. Quimioterapia e algumas cirurgias estão asseguradas.– Que todos os portugueses tenham médico de família. A redução das listas de utentes por médicos e diminuição do tempo de serviço de Urgência das 18 para as 12 horas semanais.– O descongelamento das progressões na carreira e o acesso à reforma quando cumpridos 35 anos de serviço e 57 de idade. Exigem medidas compensatórias do desgaste da profissão.– São 4,5 clínicos por cada mil pessoas, de acordo com a OCDE. A média europeia é de 3,4. Já os enfermeiros são 6,3 por cada mil habitantes. Na OCDE a média é 9 profissionais.– O Alentejo e o Algarve, segundo a Ordem dos Médicos. As especialidade de Ginecologia e Obstetrícia e Anestesiologia têm evidenciado falhas nos serviços.