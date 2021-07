Um evento “inédito” e com a probabilidade estatística de ocorrer menos de uma vez por cada 10 milhões de horas de voo quase provocou uma “falha catastrófica” que levaria à morte de 112 pessoas (105 passageiros e sete tripulantes) a bordo de um avião da SATA que estava a descolar, em junho de 2011, do Funchal com destino a Copenhaga (Dinamarca). O choque contra um bando de gaivotas na descolagem (evento comum) afetou os dois motores....