Aviões da Força Aérea sobrevoam o País no último dia do ano. Saiba por onde vão passar

A Força Aérea vai desejar a todos um feliz 2024, no próximo domingo, nos últimos voos de treino de 2023, que irão percorrer Portugal Continental, as ilhas do grupo central e oriental do Arquipélago dos Açores e o Arquipélago da Madeira.Os céus de Portugal Continental vão ser cruzados por dois caças F-16M e os Arquipélagos por um C-295M.Os voos servem para treinar e manter as capacidades dos militares da Força Aérea.Os dois caças F-16M irão cruzar sobrevoar os distritos de Santarém (10h07), Lisboa (10h13), Setúbal (10h21), Setúbal (10h36), Faro (10h42), Beja (10h53), Évora (10h59), Portalegre (11h08), Castelo Branco (11h14), Guarda (11h23), Viseu (11h28), Vila Real (11h35), Bragança (11h45), Braga (11h59), Viana do Castelo (12h03), Porto (12h09), Aveiro (12h15), Coimbra (12h20) e Monte Real (12h26).A aeronave C-295M prevê sobrevoar nos Açores as ilhas de Graciosa (14h15), São Jorge (14h30), Horta (14h45), Pico (14h55), Santa Maria (15h40), Ponta Delgada (16h00) e Lajes (16h35). Na Madeira, é possível ver os aviões em Porto Santo (14h31), Caniçal (14h40), Santa Cruz (14h42), Caniço (14h43), Funchal (14h45), Câmara de Lobos (14h46), Ribeira Brava (14h47), Ponta do Sol (14h48), Paúl do Mar (14h50), Ponta do Pargo (14h52), Porto Moniz (14h53), São Vicente (14h57), São Jorge (14h59), Santana (14h59), Porto da Cruz (15h01), Ponta da Calheta (15h09) e Cais do Porto Santo (15h10).