Avó e tios de aluno de 8 anos trepam gradeamento para sovar professora

Revoltados com a professora de Educação Física, que repreendeu um menino de 8 anos durante uma aula de ginástica, os familiares do menor resolveram acertar contas com a docente, de 32 anos. Mal a viram no pátio da Escola Básica do Lagarteiro, no Porto, a 8 de maio de 2018, a avó e os tios do estudante treparam o gradeamento da instituição de ensino e agrediram-na violentamente com bofetadas e murros - dados com o punho fechado - na cara ...