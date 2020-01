Um homem, de 63 anos, morreu, esta manhã, depois de ser atropelado, por um carro, na Rua Francisco Abreu Sousa, em Oliveira fe Azeméis. No mesmo acidente, uma criança - neta da vítima mortal - também ficou ferida. O condutor sofreu ferimentos ligeiros e foi hospitalizado.O alerta foi dado, cerca das 07h30, para um atropelamento rodoviário. A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória mas os operacionais conseguiram reverter o estado.O homem ainda foi levado, com vida, para o hospital de Oliveira de Azeméis, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. O óbito foi declarado já na unidade hospitalar.Os bombeiros de Oliveira de Azeméis estiveram no local. A GNR investiga.