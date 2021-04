Bala perdida em rixa de gangues fatal para emigrante inocente em França

Um português, de 34 anos, foi morto com um tiro no peito, na sequência de uma guerra de gangues com a qual nada tinha a ver.Carlos Soares, residente na zona de Paris, França, voltou na quinta-feira à noite ao bairro de Pontoise, onde cresceu. Estava na rua com amigos quando uma discussão entre grupos rivais devido ao roubo de uma mota levou um homem, de 53 anos, a efetuar cinco disparos.