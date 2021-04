Bala perdida mata emigrante português em França. Suspeitos são de origem portuguesa

Carlos Soares foi morto por uma bala perdida na semana passada, em Pontoise, na região parisiense, e os três suspeitos detidos são também de origem portuguesa. Comunidade portuguesa na região está "revoltada".

"Os três alegados autores principais estão presos preventivamente e acusados de homicídio. [...] Aparentemente os três indivíduos são da comunidade cigana portuguesa", disse Sandrine Parise-Heideger, advogada da família de Carlos Soares, em declarações à Agência Lusa.

Carlos Soares, 34 anos, cresceu no bairro Marcouville, um bairro difícil nos arredores da cidade de Pontoise. Apesar de ser uma cidade "onde as pessoas vivem bem" e "com elevado nível de vida", certos pontos desta cidade têm bairros onde "as pessoas têm dificuldades em viver em conjunto", explicou a advogada.