Baleia morta removida de praia em Peniche

Uma baleia morta, com cerca de 16 metros de comprimento e 20 toneladas de peso, está esta quinta-feira a ser removida da praia da Almagreira, em Peniche, onde na quarta-feira deu à costa."Na terça-feira, uma baleia foi avistada na mesma praia, conseguiu desencalhar e voltar para o mar, e provavelmente é a mesma que na quarta-feira arrojou na mesma praia", disse à agência Lusa a bióloga Marisa Ferreira, da Rede Regional de Arrojamentos.Trata-se de uma "baleia comum" macho, adiantou.O animal poderá ter dado à costa por se encontrar doente ou por ter sido vítima de um "evento traumático, como uma colisão com alguma embarcação ou uma captura acidental em artes de pesca, apontou.Segundo a bióloga, tem havido ao longo da costa outros arrojamentos.Os técnicos estiveram a recolher amostras do cetáceo e a proceder à sua necropsia, que vão determinar as causas da morte.Até ao final do dia, o cadáver vai ser transportado por meios da câmara municipal para um aterro, onde vai ser enterrado, explicou o comandante municipal da Proteção Civil de Peniche (distrito de Leiria), José António Rodrigues.Um golfinho já morto deu também hoje à costa na praia da Consolação, no mesmo concelho do distrito de Leiria, e vai também ser removido.