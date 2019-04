Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Baleia morta dá à costa em praia de Sines

Animal vai ser retirado do local assim que possível.

12:49

Uma baleia morta deu à costa esta quinta-feira numa praia de Sines, distrito de Setúbal.



Ao que o CM apurou junto da Autoridade Marítima Nacional, no Comando Local de Sines, pode tratar-se de uma baleia juvenil.



A entidade está em articulações com a Câmara Municipal a fim de retirar o animal do local.



Em atualização