Balões de todo o Mundo sobrevoam o Algarve

Festival internacional está a realizar-se até domingo em Portimão, Alvor, Lagos e Faro.

Por Diana Santos Gomez | 08:46

O Festival Internacional de Balonismo decorre até domingo, dia 28 de Outubro em Portimão, Alvor, Lagos e Faro, com dezenas de balões de ar quente a sobrevoar o céu algarvio.



O evento reúne balões de todo o Mundo, com formas como uma mota, da Holanda, com 44 metros de comprimento, 38 metros de altura e 650 kg de peso, um mergulhador, do Brasil, ou um gelado gigante, da Alemanha.



Para os últimos três dias do evento - esta sexta-feira, sábado e domingo - a organização reservou experiências de subida e descida em balões estáticos estacionados no recinto: sexta-feira em Faro, sábado em Lagos e domingo em Alvor.



Os espetáculos realizam-se em Faro, na Pista de Atletismo de Faro, a 26 e, no dia seguinte, em Lagos, ao longo da margem nascente da ribeira, desde a zona do restaurante Barrigada até à Meia Praia.



Todos os voos e espetáculos estão sujeitos às condições meteorológicas e só se realizarão se estiver garantida toda a segurança, podendo ser cancelados ou remarcados à última hora dependendo do estado do tempo.



Os locais de saída dos voos serão anunciados, na véspera, na página de Facebook do festival de balonismo.



Para voar com segurança é necessário que o piloto e a aeronave estejam devidamente certificadas.



Segundo Carol, uma das pilotos, há regras de segurança fundamentais a serem respeitadas pelos passageiros: "não podem saltar dentro do cesto, sobretudo nas aterragens, altura em que o piloto dá a indicação ao passageiro para se posicionar em segurança".



Esta piloto explica ainda que "o voo de balão de ar quente é tranquilo, as aterragens mais exigentes acontecem quando há muito vento mas são respeitadas as condições meteorológicas necessárias".